美国股市：跳涨，因美联储政策声明中暗示仍有可能在12月升息

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* 金融股领涨，公用事业股领跌

* 苹果业绩强劲带动股价急升

* 道指升1.1%，标普500指数涨1.2%，Nasdaq指数上升1.3%

路透10月28日 - 美国股市周三大幅收高，盘中走势反复，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在货币政策声明中暗示仍有可能在12月升息，给美国经济投下信心票。

金融股在美联储政策声明公布后飙升，领涨大盘。金融股指数 大幅收高2.4%，录得七周来最大单日百分比涨幅。KBW Nasdaq地区银行指数 跳涨4.1%。借贷成本上升，将增加金融企业的收益。

标普公用事业股 下跌1.1%，是标普500指数中跌幅最大的板块。在利率上升的环境下，公用事业股走势势将转差。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三一如预期保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，且明确表示会评估在12月升息是否合适。

美股在政策声明公布后最初下跌，但很快反弹，且收在日内高位的水准，因投资者认为政策声明是美联储对美国经济将可承受升息有信心的迹象。

“很显然，股市的最初反应是下跌，这是正常的反应。不过，我倾向于认为美联储对经济的信心增强，对全球经济的忧虑减弱，且愿意通过升息来表明其对美国长期经济体质的看法。”ITG研究、销售和交易部门主管Michael Marrale说。

美联储在近十年来都保持利率在低位不变。

道琼工业指数 升198.09点，或1.13%，报17,779.52点。标准普尔500指数 大涨24.46点或1.18%，报2,090.35点，此为逾两个月来最高水准。

Nasdaq综合指数 上扬65.55点或1.3%，报5,095.69点。反映最大的非金融企业表现的Nasdaq 100指数 上涨0.9%，至4,678.57点，略低于其15年高位。

苹果 急升4.1%，报119.27美元，也扶助股指攀升，昨日苹果公布强于预期的业绩。

苹果公布，在会计年度第四季销售约4,805万部iPhone，期内在中国的销售几乎翻倍。

下跌个股方面，推特 下挫1.5%，至30.87美元，Akamai Technologies 暴跌16.7%，报62.91美元，周二傍晚两家公司公布的业绩令人失望。

标普能源股指数 结束三日连跌的頽势，收涨2.2%，因油价劲升。

纽约证交所涨跌股分别为2,428和645只，比率为3.76:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,252和605只，比率为3.72:1。

有35只标普500指数成份股触及52周新高，6只触及新低。有155只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，82只触及新低。