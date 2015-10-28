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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 05:59 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.35 +2.91 +3.66 5040078

京东 27.68 +0.02 +0.07 9983630

新浪 48.35 +1.52 +3.25 786041

搜狐 49.88 +1.89 +3.94 332199

网易 143.03 +0.51 +0.36 531062

百度 172.54 -1.32 -0.76 4859041

台湾

台湾积体电路 22.08 -0.12 -0.54 2214798

联电 1.87 -0.05 -2.60 493985

日月光 5.93 -0.05 -0.84 594492

硅品精密 6.74 +0.01 +0.15 602917

和信超媒体 0.53 +0.00 +0.73 37939

友达 2.98 +0.07 +2.41 520321

中华电信 30.92 -0.20 -0.64 40685

台湾国际航电 35.13 +0.34 +0.98 1429611

香港

中国移动 60.60 -0.47 -0.77 120739

中国联通 12.27 -0.31 -2.46 187123

中国电信 53.55 -0.15 -0.28 23520

中芯国际 4.59 +0.00 +0.00 2815

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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