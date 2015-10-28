《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 82.35 +2.91 +3.66 5040078
京东 27.68 +0.02 +0.07 9983630
新浪 48.35 +1.52 +3.25 786041
搜狐 49.88 +1.89 +3.94 332199
网易 143.03 +0.51 +0.36 531062
百度 172.54 -1.32 -0.76 4859041
台湾
台湾积体电路 22.08 -0.12 -0.54 2214798
联电 1.87 -0.05 -2.60 493985
日月光 5.93 -0.05 -0.84 594492
硅品精密 6.74 +0.01 +0.15 602917
和信超媒体 0.53 +0.00 +0.73 37939
友达 2.98 +0.07 +2.41 520321
中华电信 30.92 -0.20 -0.64 40685
台湾国际航电 35.13 +0.34 +0.98 1429611
香港
中国移动 60.60 -0.47 -0.77 120739
中国联通 12.27 -0.31 -2.46 187123
中国电信 53.55 -0.15 -0.28 23520
中芯国际 4.59 +0.00 +0.00 2815
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”