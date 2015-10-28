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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 06:18 BJT

《美国重要政经日程》--10月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值

1230 - 一周初请失业金人数

1400 - 9月成屋待完成销售指数

-- - 财政部标售七年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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