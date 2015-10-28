澳新经济指标预测--10月29日-11月5日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月26日当周 10月29日(四) 0030 澳洲出口价格 第三季 -- -4.4% 进口价格 -- +1.4% 2145 新西兰建筑许可 9月 -- -4.9% 10月30日(五) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 10月 -- -18.9% 企业自身活动指数 -- +16.7% 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 0030 澳洲民间部门信贷 9月 -- +0.6% 房屋信贷 -- +0.6% 11月2日当周 11月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 52.1 11月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.3% 11月2日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- +2.3% 0030 澳洲建筑许可 9月 -- -6.9% 民间建筑许可 -- +4.9% 11月3日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 2.00% 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 52.3 2245 新西兰HLFS失业率 第三季 -- 5.9% HLFS就业增长(较前季) -- +0.3% HLFS就业参与率 -- 69.3% 11月4日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% (较前季) 第三季 -- +0.8% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差30.95 进口(较前月) -- +1.0% 出口(较前月) -- 持平 11月5日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”