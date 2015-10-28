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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--10月29日-11月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值        
    
    10月26日当周

    10月29日(四)
    0030 澳洲出口价格                               第三季       --       -4.4%
             进口价格                                            --       +1.4%
    2145 新西兰建筑许可                              9月         --       -4.9%
    
    10月30日(五)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                     10月         --      -18.9%
                   企业自身活动指数                              --      +16.7%
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第三季       --       +0.3%
                                (较上年同期)                     --       +1.1%
    0030 澳洲民间部门信贷                            9月         --       +0.6%
             房屋信贷                                            --       +0.6%
    
    11月2日当周
    
    11月1日(日)
    2230 澳洲AIG制造业指数                          10月         --        52.1
    
    11月1-2日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                          10月         --       +0.3%
    
    11月2日(一)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                     9月         --       +2.3%
    0030 澳洲建筑许可                                9月         --       -6.9%
             民间建筑许可                                        --       +4.9%
    
    11月3日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                           11月         --       2.00%
    2230 澳洲AIG服务业指数                          10月         --        52.3
    2245 新西兰HLFS失业率                         第三季         --        5.9%
               HLFS就业增长(较前季)                              --       +0.3%
               HLFS就业参与率                                    --       69.3%
    
    11月4日(三)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                        9月         --       +0.4%
                     (较前季)                     第三季         --       +0.8%
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)              9月         --   逆差30.95
             进口(较前月)                                        --       +1.0%
             出口(较前月)                                        --        持平
    
    11月5日(四)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                          10月         --        51.9
    (完)

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