版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--10月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月28日(三)

2350 - 日本9月工业生产

2350 - 一周资本流动数据

10月29日(四)

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0600 - 索尼 公布业绩

0715 - Panasonic 公布业绩

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐