EIA库存周报：美国上周原油库存增加，汽油和馏分油库存降幅超过预期

路透纽约10月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增加，而汽油和馏分油库存降幅超过预期，为石油期货市场带来提振。

10月23日止当周原油库存 增加340万桶至4.7996亿桶，分析师预估为增加340万桶。

此库存增幅不及美国石油协会(API)周二所公布的410万桶增幅。

“原油库存再次大幅增加似乎已经被市场所消化，”Again Capital LLC驻纽约合伙人John Kilduff称。

原油和成品油期货在EIA报告后延续涨势。

1520GMT，美国12月原油期货 涨2.30美元至每桶45.50美元，此前波动区间为43.06-45.97美元。

布兰特原油期货 涨2.09美元至每桶48.90美元，此前波动于46.61-49.23之间。

11月RBOB汽油期货 和ULSD柴油期货 亦涨逾5%，合约周五到期。

“馏分油和汽油库存的降幅大大超出预期，为EIA报告抹上利多色彩，”Kilduff称。

EIA称，美国原油期货交割地库欣的原油库存 减少78.5万桶。

数据显示，墨西哥湾沿岸和东海岸原油库存的大幅增加抵消了东海岸230万桶的降幅。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加27.1万桶；炼厂产能利用率 增加1.2个百分点至87.6%。

汽油库存 减少110万桶，路透调查中的分析师预估为减少81.7万桶。

中西部地区汽油库存下降180万桶。东海岸和墨西哥湾沿岸汽油库存增加。

数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少300万桶，分析师预估为减少170万桶。

美国东海岸馏分油库存在所有地区中降幅最大，为180万桶，墨西哥湾沿岸馏分油库存下降160万桶。