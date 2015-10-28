EIA库存周报：美国上周原油库存增加，汽油和馏分油库存降幅超过预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增加，而汽油和馏分油库存降幅超过预期，为石油期货市场带来提振。
10月23日止当周原油库存 增加340万桶至4.7996亿桶，分析师预估为增加340万桶。
此库存增幅不及美国石油协会(API)周二所公布的410万桶增幅。
“原油库存再次大幅增加似乎已经被市场所消化，”Again Capital LLC驻纽约合伙人John Kilduff称。
原油和成品油期货在EIA报告后延续涨势。
1520GMT，美国12月原油期货 涨2.30美元至每桶45.50美元，此前波动区间为43.06-45.97美元。
布兰特原油期货 涨2.09美元至每桶48.90美元，此前波动于46.61-49.23之间。
11月RBOB汽油期货 和ULSD柴油期货 亦涨逾5%，合约周五到期。
“馏分油和汽油库存的降幅大大超出预期，为EIA报告抹上利多色彩，”Kilduff称。
EIA称，美国原油期货交割地库欣的原油库存 减少78.5万桶。
数据显示，墨西哥湾沿岸和东海岸原油库存的大幅增加抵消了东海岸230万桶的降幅。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加27.1万桶；炼厂产能利用率 增加1.2个百分点至87.6%。
汽油库存 减少110万桶，路透调查中的分析师预估为减少81.7万桶。
中西部地区汽油库存下降180万桶。东海岸和墨西哥湾沿岸汽油库存增加。
数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少300万桶，分析师预估为减少170万桶。
美国东海岸馏分油库存在所有地区中降幅最大，为180万桶，墨西哥湾沿岸馏分油库存下降160万桶。
上周美国原油每日进口量 减少41.7万桶至650万桶。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。