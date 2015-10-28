欧洲经济指标预测--10月29日-11月5日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月26日当周
10月29日(四)
0700 英国Nationwide房价(较前月) 10月 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +3.8% +3.8%
0855 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 10月 减少0.4 增加0.2
未经季节调整失业人数(万人) 265.5 270.8
经季节调整失业率 6.4% 6.4%
经季节调整失业人数(万人) -- 279.5
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加11 增加8.6
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加34.5 增加34.49
抵押贷款批准件数(件) 72,450 71,030
M4货供额 -- -0.4%
1000 欧元区企业景气指数 10月 正0.32 正0.34
经济景气指数 正105.2 正105.6
工业景气指数 负2.7 负2.2
服务业景气指数 正12.0 正12.4
消费者信心指数 负7.7 负7.1
消费者通胀预期指数 -- 正3.2
生产者通胀预期指数 -- 负3.3
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -0.1% -0.2%
(较上年同期) +0.2% 持平
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.3%
(较上年同期) +0.1% -0.2%
10月30日(五)
0005 英国GfK消费者信心指数 10月 正4 正3
0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.4%
(较上年同期) +4.2% +2.5%
0745 法国消费支出(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.9%
0800 瑞士KOF领先指标 10月 正100.0 正100.4
0900 意大利失业率 9月 11.9% 11.9%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 持平 -0.1%
1000 欧元区失业率 9月 11.0% 11.0%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% -0.4%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +1.6%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -2.9%
11月2日当周
11月2日(一)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.3%
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 49.5
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 -- 52.7
0850 法国Markit制造业PMI 10月 -- 50.7
0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 -- 51.6
0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 -- 52.0
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 51.5
11月3日(二)
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 59.9
11月4日(三)
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 -- 53.3
0850 法国Markit服务业PMI 10月 -- 52.3
0850 法国Markit综合PMI 10月 -- 52.3
0855 德国Markit服务业PMI 10月 -- 55.2
0855 德国Markit综合PMI 10月终值 -- 54.5
0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 -- 54.2
0900 欧元区Markit综合PMI 10月终值 -- 54.0
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 53.3
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 -- -0.8%
(较上年同期) 9月 -- -2.6%
11月5日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负19
0700 德国工业订单(较上月) 9月 -- -1.8%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.4%
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- +2.3%
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 11月 0.50% 0.5%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
(完)
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