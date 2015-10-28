全球经济：人民币若加入SDR，或增强中国经济的外溢影响--IMF官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“人民币加入SDR篮子有可能会对亚洲金融...动态产生影响，只是还很难说这种情况多快就会发生，”李昌镛在卡耐基国际和平基金会一次活动中表示。
李昌镛称，IMF认为中国经济不会出现硬着陆，更担心其经济成长放缓对区域内其他国家/地区的潜在影响，这在一定程度上归因于紧密的贸易联系。
据IMF职员的计算，中国经济增长率每下滑1个百分点，整体亚洲增长率就可能下降逾0.3个百分点。
短期而言，中国7-9月当季经济增长6.9%，这意味着中国今年经济增幅有望超过IMF预期的6.8%。
“实际上，从目前来看...中国2015年总体增长率可能接近7%，超过我们给出的6.8%的增幅预期，”他表示。(完) (编译 李婷仪/刘秀红；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”