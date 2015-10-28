全球经济：人民币若加入SDR，或增强中国经济的外溢影响--IMF官员

“人民币加入SDR篮子有可能会对亚洲金融...动态产生影响，只是还很难说这种情况多快就会发生，”李昌镛在卡耐基国际和平基金会一次活动中表示。

李昌镛称，IMF认为中国经济不会出现硬着陆，更担心其经济成长放缓对区域内其他国家/地区的潜在影响，这在一定程度上归因于紧密的贸易联系。

据IMF职员的计算，中国经济增长率每下滑1个百分点，整体亚洲增长率就可能下降逾0.3个百分点。

短期而言，中国7-9月当季经济增长6.9%，这意味着中国今年经济增幅有望超过IMF预期的6.8%。