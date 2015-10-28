更新版 1-新西兰央行：放松周期告一段落，但新西兰元升值可能导致再次降息

新西兰央行公布利率决议后，新西兰元兑美元 短暂下跌约0.005美元至0.6622，随后反弹至0.6685。不过日内跌幅仍约为1%，因市场对美联储可能在12月升息的预期重燃。

“如果汇价持续偏高，那么他们可能得降息以抵销新西兰元高企对通胀前景的影响，他们对所有人都明确表达出这一点，”ASB首席分析师Nick Tuffley说。

新西兰经济今年饱受全球乳品价格下跌以及中国市况震荡之苦，中国是新西兰最大贸易伙伴。

观光及移民增加为新西兰服务业带来活力，近来乳品价格也有一些回升，是令人鼓舞的经济动向。

但新西兰央行称，现在要断言这些复苏可以持续尚言之过早。

央行也指出通胀仍低于目标区间，预计到明年初将重返区间内。