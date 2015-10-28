更新版 1-新西兰央行：放松周期告一段落，但新西兰元升值可能导致再次降息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新西兰央行公布利率决议后，新西兰元兑美元 短暂下跌约0.005美元至0.6622，随后反弹至0.6685。不过日内跌幅仍约为1%，因市场对美联储可能在12月升息的预期重燃。
“如果汇价持续偏高，那么他们可能得降息以抵销新西兰元高企对通胀前景的影响，他们对所有人都明确表达出这一点，”ASB首席分析师Nick Tuffley说。
新西兰经济今年饱受全球乳品价格下跌以及中国市况震荡之苦，中国是新西兰最大贸易伙伴。
观光及移民增加为新西兰服务业带来活力，近来乳品价格也有一些回升，是令人鼓舞的经济动向。
但新西兰央行称，现在要断言这些复苏可以持续尚言之过早。
央行也指出通胀仍低于目标区间，预计到明年初将重返区间内。
“为确保未来消费者物价指数(CPI)平均升幅保持在目标区间的中点附近，(央行)可能(需要)进一步降息，”该央行在声明中称。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”