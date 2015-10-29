金砖国家：10月28日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透10月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月28日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报860.3点，下跌0.28%。
中国股市：沪综指收跌1.7%，获利卖压持续加大压制大盘
中国汇市：人民币收跌，美联储声明前与离岸价差创一个月来最大
香港股市：收低，跟随内地股市下滑
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,740.848点，下跌0.64%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9188/01，上日收报3.8964/69。
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南非股市：指标Top-40指数 收报48,189.15点，下跌0.09%；大盘综合指数 收报53,755.73点，下跌0.03%。投资人继续出脱在尼日利亚遭罚款的移动电信运营商MTN 股票。
南非汇市：兰特兑美元走强，投资人预计美联储今日将维持利率不变
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印度股市：连跌三个交易日，在美联储会议决议宣布及月度衍生品合约到期前，投资者保持审慎。BSE指数 收报27,039.76点，下跌0.78%；NSE指数 收报8,171.2点，下跌0.75%。
印度汇市：卢比兑美元 收报64.9175/64.9275，上日收报64.965/64.975。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报854.74点，上涨1.84%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报458.53点，上涨1.68%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.95，升值1.46%；卢布兑欧元 报69.824，升值2.52%。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)