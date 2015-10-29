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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:36 BJT

金砖国家：10月28日股汇市收盘纵览

路透10月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月28日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报860.3点，下跌0.28%。

中国股市：沪综指收跌1.7%，获利卖压持续加大压制大盘

中国汇市：人民币收跌，美联储声明前与离岸价差创一个月来最大

香港股市：收低，跟随内地股市下滑

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,740.848点，下跌0.64%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9188/01，上日收报3.8964/69。

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南非股市：指标Top-40指数 收报48,189.15点，下跌0.09%；大盘综合指数 收报53,755.73点，下跌0.03%。投资人继续出脱在尼日利亚遭罚款的移动电信运营商MTN 股票。

南非汇市：兰特兑美元走强，投资人预计美联储今日将维持利率不变

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印度股市：连跌三个交易日，在美联储会议决议宣布及月度衍生品合约到期前，投资者保持审慎。BSE指数 收报27,039.76点，下跌0.78%；NSE指数 收报8,171.2点，下跌0.75%。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.9175/64.9275，上日收报64.965/64.975。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报854.74点，上涨1.84%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报458.53点，上涨1.68%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.95，升值1.46%；卢布兑欧元 报69.824，升值2.52%。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)

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