美国与加拿大经济指标预测--10月29日-11月5日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月26日当周
10月29日(四)
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.6% +3.9%
最终销售 +2.8% +3.9%
消费者支出 -- +3.6%
GDP平减指数 +1.5% +2.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +2.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月24日当周 26.3 25.9
四周均值(万人) -- 26.325
续请失业金人数(万人) 10月17日当周 216.0 217.0
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3%
(较上年同期) -- -0.4%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +1.0% -1.4%
10月30日(五)
1230 加拿大GDP(较前月) 8月 +0.1% +0.3%
1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.4%
个人所得(较前月) +0.2% +0.3%
个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.4%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.3%
1230 美国雇佣成本指数 第三季 +0.6% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 49.0 48.7
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 92.5 92.1
现况指数 107.0 106.7
预期指数 83.1 82.7
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.7%
11月2日当周
11月2日(一)
1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 10月 -- 48.6
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.0
1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% +0.7%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 49.6 50.2
投入物价分项指数 -- 38.0
就业分项指数 -- 50.5
新订单分项指数 -- 50.1
11月3日(二)
1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 697.4
1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.8% -1.7%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8%
耐久财订单(较前月) 9月修正值 -- -1.2%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.3%
1830 美国国内汽车销量年率(万辆) 10月 1,760 1,817
11月4日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 10月 增加17.2 增加20.0
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差455 逆差483
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 -- 逆差25.3
出口(亿加元) -- 439.5
进口(亿加元) -- 464.9
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.5
服务业PMI -- 54.4
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 57.1 56.9
企业活动指数 -- 60.2
就业指数 -- 58.3
新订单指数 -- 56.7
投入物价指数 -- 48.4
11月5日(四)
1330 美国劳工成本 第三季初值 +2.6% -1.4%
非农生产率环比年率 +0.5% +3.3%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 63.3
经季节调整的PMI -- 53.7 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 李婷仪)
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