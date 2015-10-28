《中国报摘》--中国证券报10月29日

* 头版头条:

--资本市场对经济发展、创新引擎打造、并购重组增效的支持作用在“十三五”有望进一步强化。具体来看，“十三五”资本市场改革发展五大亮点将包括完成注册制改革、推进监管转型、吸引长期资金入市、完善多层次资本市场体系和深入推进对外开放。

* 其他:

--全国股转公司副总经理隋强指出，新三板分层制度年内必将推出，分层的同时也将推出和完善市场的摘牌制度。新三板还将从优化协议转让制度、大力发展做市业务、引导做市商加大投入、提高做市能力和水平、扩大市场长期资金供给等多方面改善市场流动性。

--中国人民银行条法司副司长刘向民表示，受监管的正规金融业务仍将是互联网金融主流。互联网与金融的融合，将从三个层面促进转型升级，包括互联网以更好的用户体验和更高效率促进传统金融业的升级。