《中国报摘》--中国证券报10月29日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--资本市场对经济发展、创新引擎打造、并购重组增效的支持作用在“十三五”有望进一步强化。具体来看，“十三五”资本市场改革发展五大亮点将包括完成注册制改革、推进监管转型、吸引长期资金入市、完善多层次资本市场体系和深入推进对外开放。
* 其他:
--全国股转公司副总经理隋强指出，新三板分层制度年内必将推出，分层的同时也将推出和完善市场的摘牌制度。新三板还将从优化协议转让制度、大力发展做市业务、引导做市商加大投入、提高做市能力和水平、扩大市场长期资金供给等多方面改善市场流动性。
--中国人民银行条法司副司长刘向民表示，受监管的正规金融业务仍将是互联网金融主流。互联网与金融的融合，将从三个层面促进转型升级，包括互联网以更好的用户体验和更高效率促进传统金融业的升级。
--金砖银行副行长弗拉基米尔·卡兹别科夫表示，预计今年底或明年初各国认缴资本后银行将开始运行，希望明年4月会有第一批项目出来，目前已获得部分国家的项目申请建议。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”