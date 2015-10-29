中国证券：监管层提定增新要求，长期停牌公司不得直接锁价--报载

路透北京10月29日 - 上海证券报周四报导，近日中国监管层强调了关于上市公司非公开发行的窗口指导意见，对发行价格、发行对象以及发行规模等提出新要求，明确长期停牌公司不得直接锁价，主要意图应是进一步推动定向增发的市场化定价，保护二级市场投资者。

报导称，窗口指导意见针对长期停牌的公司（超过20个交易日），要求复牌后交易至少20个交易日后再确定非公开基准日和底价。鼓励以发行期首日为定价基准日，此类交易如审核无重大问题，直接上初审会。

对于董事会阶段确定投资者，投资者涉及资管计划、理财产品等的非公开发行，要求穿透，人数不能超200人，不能分级；募集资金规模最好不超过最近一期净资产，募集资金可以补充流动性，但要测算合理性，测算过程可用过去几年最高的收入增长率。

报导引述业内人士观点称，此前市场流行的做法是在披露方案后股票复牌时即锁定发行价，特别是涉及并购重组的公司，而公司在复牌后股价往往大幅上涨，由此相较于二级市场出高价抢筹的投资者而言，客观上造成了不公平。