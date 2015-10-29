美国个股：通用承诺向美国工厂额外投资，以保障3,300个工作岗位

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
UAW主席Dennis Williams周三在记者会上称，该联盟与通用汽车，菲亚特克莱斯勒美国分公司分别达成的合约“非常富有成果”。
Williams称，UAW在通用汽车的工会成员将在未来几天开始就这一合约进行投票。UAW需要作出两次努力，才能获批菲亚特克莱斯勒美国分公司的新合约。
根据UAW与通用汽车和菲亚特克莱斯勒美国分公司分别达成的合约，目前时薪为17美元的工人，此后薪资逐步增加，八年后将获得30美元的最高时薪。(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 王丽鑫/杜明霞)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。