美国个股：通用承诺向美国工厂额外投资，以保障3,300个工作岗位

UAW主席Dennis Williams周三在记者会上称，该联盟与通用汽车，菲亚特克莱斯勒美国分公司分别达成的合约“非常富有成果”。

Williams称，UAW在通用汽车的工会成员将在未来几天开始就这一合约进行投票。UAW需要作出两次努力，才能获批菲亚特克莱斯勒美国分公司的新合约。

根据UAW与通用汽车和菲亚特克莱斯勒美国分公司分别达成的合约，目前时薪为17美元的工人，此后薪资逐步增加，八年后将获得30美元的最高时薪。(完)