欧洲个股：大众汽车为美国买家提供高额折扣，意图摆脱丑闻重振销售

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透底特律/旧金山10月28日 - 根据路透对销售商价格所做的分析，美国许多大众汽车(Volkswagen，福斯汽车) 经销商目前正针对2015与2016新款汽油车型，提供6,000美元甚至更高的优惠折扣。大众汽车在柴油引擎排放作弊丑闻爆发后，已开始积极重振销售。
根据周三对大众汽车经销商的线上调查，2015年款Passat车型的零售价折扣区间最高达7,850美元。2015与2016年款Jetta的折扣也分别多达7,290与5,625美元。e-Golf等电动车款折扣甚至达11,000美元，Jetta Hybrid这类油电混合车款折扣最高也有6,000美元。
熟悉情况的两名消息人士称，与此同时，大众汽车与美国以及加州监管机关，就将近50万辆配备非法软件(软体)的柴油汽车维修事宜的协议，可能仍需数周方能达成。
其中一名消息人士表示，大众汽车仍在努力让自家2016年款柴油车，取得美国国家环境保护局(EPA)与加州空气资源委员会(CARB)的销售许可。
大众汽车周二表示，“正继续配合相关机关，提供补救之道”解决柴油引擎问题，但该公司对于“时间进程并无任何声明。”CARB以11月20日为期限，要求大众汽车提出解决方案。EPA并未订定期限，但正与CARB密切配合。
新罕布什尔州经销商Dennis Gaudet表示，大众汽车柴油车款的车主正“好整以暇地等着看(在折扣与其他激励方面)能获得多少补偿。”
大众汽车已提供美国经销商一些资金，“以便服务那些可能遭逢巨大困难的客户，”Gaudet表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)