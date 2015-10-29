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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:29 BJT

《全球汇市》美联储把12月升息提上日程后，美元指数触及两个半月新高

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0915 1.0920 -0.05 -9.77 1.2097

美元/日圆 120.78 121.06 -0.23 1.10 119.68

欧元/日圆 131.83 132.20 -0.28 -9.22 144.78

美元/瑞郎 0.9947 0.9936 0.11 0.06 0.9941

英镑/美元 1.5259 1.5260 -0.01 -2.02 1.5573

美元/加元 1.3194 1.3190 0.03 13.57 1.1618

澳元/美元 0.7095 0.7115 -0.28 -13.14 0.8168

新西兰元/美元 0.6673 0.6696 -0.34 -14.42 0.7797

澳元/日圆 85.690 86.130 -0.51 -12.32 97.750

新西兰元/日圆 80.600 81.060 -0.57 -13.80 93.310

英镑/日圆 184.31 184.74 -0.23 -0.82 186.38

澳元/新西兰元 1.0626 1.0610 0.15 1.50 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/刘秀红/王兴亚/许娜/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫/杜明霞/龚芳)

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