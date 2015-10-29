《全球汇市》美联储把12月升息提上日程后，美元指数触及两个半月新高

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0915 1.0920 -0.05 -9.77 1.2097
美元/日圆 120.78 121.06 -0.23 1.10 119.68
欧元/日圆 131.83 132.20 -0.28 -9.22 144.78
美元/瑞郎 0.9947 0.9936 0.11 0.06 0.9941
英镑/美元 1.5259 1.5260 -0.01 -2.02 1.5573
美元/加元 1.3194 1.3190 0.03 13.57 1.1618
澳元/美元 0.7095 0.7115 -0.28 -13.14 0.8168
新西兰元/美元 0.6673 0.6696 -0.34 -14.42 0.7797
澳元/日圆 85.690 86.130 -0.51 -12.32 97.750
新西兰元/日圆 80.600 81.060 -0.57 -13.80 93.310
英镑/日圆 184.31 184.74 -0.23 -0.82 186.38
澳元/新西兰元 1.0626 1.0610 0.15 1.50 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/刘秀红/王兴亚/许娜/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫/杜明霞/龚芳)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)