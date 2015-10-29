中美贸易：中国买家暂停进口美国DDG，因担心反倾销调查--交易商

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
两位业界消息人士称，中国乙醇企业上周向中国商务部提交了反倾销的调查要求。商务部没有回复路透希望其确认该消息的要求。
中国商务部于2010年稍晚对美国干玉米酒糟进口进行了反倾销调查，此后调查范围扩大，并于2012年中期结束调查。这一调查导致中国的干玉米酒糟进口放缓。
美国一位干玉米酒糟交易商称，他看到中国客户仍在寻价。另两位交易商称，由于预计中国将进行反倾销调查，此前中国买家已减少购买。
美国一位交易商称，过去三个月中国的购买速度已较年初创下的纪录高位放缓。缺少需求及美国玉米和大豆丰收，已打压美国干玉米酒糟价格，但近期价格开始再度走强，部分因乙醇产量下降导致供应更紧。
美国干玉米酒糟的出口价目前为每吨168美元左右，一周前为161美元。美国交易商称，7月时为大概每吨158美元。
中国酒业协会资深官员张国红周二在官方报纸农民日报上发文称，中国对美国廉价干玉米酒糟的进口，已经伤害到中国乙醇行业；自2013年6月以来，中国乙醇业连连亏损。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)