中美贸易：中国买家暂停进口美国DDG，因担心反倾销调查--交易商

两位业界消息人士称，中国乙醇企业上周向中国商务部提交了反倾销的调查要求。商务部没有回复路透希望其确认该消息的要求。

中国商务部于2010年稍晚对美国干玉米酒糟进口进行了反倾销调查，此后调查范围扩大，并于2012年中期结束调查。这一调查导致中国的干玉米酒糟进口放缓。

美国一位干玉米酒糟交易商称，他看到中国客户仍在寻价。另两位交易商称，由于预计中国将进行反倾销调查，此前中国买家已减少购买。

美国一位交易商称，过去三个月中国的购买速度已较年初创下的纪录高位放缓。缺少需求及美国玉米和大豆丰收，已打压美国干玉米酒糟价格，但近期价格开始再度走强，部分因乙醇产量下降导致供应更紧。

美国干玉米酒糟的出口价目前为每吨168美元左右，一周前为161美元。美国交易商称，7月时为大概每吨158美元。

中国酒业协会资深官员张国红周二在官方报纸农民日报上发文称，中国对美国廉价干玉米酒糟的进口，已经伤害到中国乙醇行业；自2013年6月以来，中国乙醇业连连亏损。(完)