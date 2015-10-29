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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:28 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京10月29日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截
至10月24日的一周，外资转为买超日本股票。

    外资10月24日止当周在日本股市买超3,249亿日圆，前一周为卖超293
亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券4,632亿日圆，前一周为买超4,964
亿日圆。

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                         股市            债市       货币市场
    10月18日-10月24日   +324.9         +771.1       -1,361.0 
    10月11日-10月17日    -29.3          -50.7r      +2,022.4 


    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    10月18日-10月24日   +158.8         +463.2           -4.6 
    10月11日-10月17日   +272.8         +496.4r         -70.9 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
    link.reuters.com/syk43s

    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
    link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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