表格：外资上周转为买超日股，日本投资者买超海外债券

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透东京10月29日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截 至10月24日的一周，外资转为买超日本股票。 外资10月24日止当周在日本股市买超3,249亿日圆，前一周为卖超293 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券4,632亿日圆，前一周为买超4,964 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 10月18日-10月24日 +324.9 +771.1 -1,361.0 10月11日-10月17日 -29.3 -50.7r +2,022.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 10月18日-10月24日 +158.8 +463.2 -4.6 10月11日-10月17日 +272.8 +496.4r -70.9 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)