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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月29日-11月5日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家    规模      发行细节
 10/29        美国              发售七年期公债
 10/29        意大利            标售中长期债券
 10/29        日本              标售三个月期贴现国库券
 11/2         日本              加强流动性公债标售
 11/5         法国              标售法国长期政府债券(OA
                                T)
 11/5         日本              标售10年期公债
                                
 11/5         日本              标售三个月期贴现国库券
                                
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王颖；审校 王兴亚)

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