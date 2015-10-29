美国个股：投资大亨伊坎持股AIG，发声要求分拆公司

Hancock在一份声明稿表示，AIG保持与所有股东对话，“并欢迎他们提供反馈及意见。”据知情人士，AIG在周一财报电话会议前，料不会有进一步评论。

伊坎未透露其持股规模，他表示包括Paulson等几位大股东感到挫败，并支持分拆AIG。过去伊坎的提议曾使得苹果 、eBay 和Chesapeake Energy 等企业不得不做出改变。

Paulson在伊坎的信中称，AIG在分拆寿险等部门为独立公司的行动确实落后。

部分分析师对分拆前景表达了质疑，认为要分拆AIG这种规模的公司，不但复杂可能还需要破坏性重组。

“不要误以为可以很快或很容易完成这样的分拆，因为还得考虑该公司受到大量监管及...负有诸多企业责任。”RBC资本市场分析师Mark Swelle在研究报告说。(完) (编译 李婷仪/李爽/张若琪 审校 王颖/孙茉莉)