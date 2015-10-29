美国个股：投资大亨伊坎持股AIG，发声要求分拆公司

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
Hancock在一份声明稿表示，AIG保持与所有股东对话，“并欢迎他们提供反馈及意见。”据知情人士，AIG在周一财报电话会议前，料不会有进一步评论。
伊坎未透露其持股规模，他表示包括Paulson等几位大股东感到挫败，并支持分拆AIG。过去伊坎的提议曾使得苹果 、eBay 和Chesapeake Energy 等企业不得不做出改变。
Paulson在伊坎的信中称，AIG在分拆寿险等部门为独立公司的行动确实落后。
部分分析师对分拆前景表达了质疑，认为要分拆AIG这种规模的公司，不但复杂可能还需要破坏性重组。
“不要误以为可以很快或很容易完成这样的分拆，因为还得考虑该公司受到大量监管及...负有诸多企业责任。”RBC资本市场分析师Mark Swelle在研究报告说。(完) (编译 李婷仪/李爽/张若琪 审校 王颖/孙茉莉)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。