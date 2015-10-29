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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:30 BJT

全球金市：金价接近两周新低，因美联储12月升息可能性上升

最新几周，投资人押注美联储将会推迟升息至明年，因全球经济疲弱及其对美国造成影响。

美联储周三表示，下次会议升息与否将取决于就业和通胀的进展情况，但未提及有关全球发展情况影响美国经济活动。

该出人意外的论调推升美元指数至逾两个月高位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持金量减少0.17%至694.34吨。

投资人如今将密切监控美国数据，包括今日稍晚出炉的美国国内生产总值(GDP)，以研判经济力道及其如何影响美联储货币政策。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/戴素萍 审校 杜明霞/于春红)

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