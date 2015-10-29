《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月29日

--柜买中心国际板债券市场近日反映人民币重贬的后遗症，近二个月来，发债机构与外币债券买家美元计价债券连发了19档、总额达50.48亿美元，但同一期间没有半档是以人民币计价发行，且没有任何一档是由陆银或其海外分行发行，市场人士认为，宝岛债发行要提前过冬。