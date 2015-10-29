《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
*工商时报：
--柜买中心国际板债券市场近日反映人民币重贬的后遗症，近二个月来，发债机构与外币债券买家美元计价债券连发了19档、总额达50.48亿美元，但同一期间没有半档是以人民币计价发行，且没有任何一档是由陆银或其海外分行发行，市场人士认为，宝岛债发行要提前过冬。
--协助台湾因应老年化社会，金管会除协助推动年金险，另一重点即是长期照护险。金管会副主委王俪玲表示，目前长照险投保率并不高，上半年总保费仅76亿多台币，占整体保费的0.5%左右，希望长照险新契约部分能尽速达到整体新契约保费的1%，即突破百亿台币。
*经济日报：
--台积电 董事长张忠谋表示，景气可望在明年第一季复苏，台积电今年第四季营运确实比较差一点，但和整个半导体产业相比，台积电还是不错，明年台积电也会比今年更好。
--为了确保今年经济成长率能〞保1〞，行政院最快明日出手刺激消费方案，三大重点措施包括，补助2G手机族换购4G手机；提供全民车票、住宿费补助，激励旅游；以及推动第三波补贴购买节能冰箱、冷气与洗衣机等。
--北富银昨日董事会通过，裁撤洛杉矶分行，挥别美国市场，未来将全心全力聚焦亚洲市场的发展。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)