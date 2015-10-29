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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月29日

*工商时报：

--柜买中心国际板债券市场近日反映人民币重贬的后遗症，近二个月来，发债机构与外币债券买家美元计价债券连发了19档、总额达50.48亿美元，但同一期间没有半档是以人民币计价发行，且没有任何一档是由陆银或其海外分行发行，市场人士认为，宝岛债发行要提前过冬。

--协助台湾因应老年化社会，金管会除协助推动年金险，另一重点即是长期照护险。金管会副主委王俪玲表示，目前长照险投保率并不高，上半年总保费仅76亿多台币，占整体保费的0.5%左右，希望长照险新契约部分能尽速达到整体新契约保费的1%，即突破百亿台币。

*经济日报：

--台积电 董事长张忠谋表示，景气可望在明年第一季复苏，台积电今年第四季营运确实比较差一点，但和整个半导体产业相比，台积电还是不错，明年台积电也会比今年更好。

--为了确保今年经济成长率能〞保1〞，行政院最快明日出手刺激消费方案，三大重点措施包括，补助2G手机族换购4G手机；提供全民车票、住宿费补助，激励旅游；以及推动第三波补贴购买节能冰箱、冷气与洗衣机等。

--北富银昨日董事会通过，裁撤洛杉矶分行，挥别美国市场，未来将全心全力聚焦亚洲市场的发展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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