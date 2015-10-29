《中国报摘》--其他报纸重要消息10月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
**上海证券报**
--国家能源局煤炭司副司长李豪峰指出，中国将坚持抑制不合理煤炭消费，严格控制消费总量，继续加快淘汰落后产能步伐，大力推动煤炭消费革命。
--监管层昨提出三条关于上市公司非公开发行的窗口指导意见，对发行价格、发行对象以及发行规模等提出新的要求。多家券商投行人士表示，已知悉该窗口指导意见，监管部门的主要意图应是进一步推动定向增发的市场化定价，保护二级市场投资者的利益。
**证券时报**
--上汽集团 成立上海安悦充电科技有限公司，计划到2020年在全国建设5万个公共充电桩。集团还表示，未来五年新能源业务将新增投入200亿元人民币，新能源车目标销售60万辆。
--南京证券昨在新三板挂牌，使得目前在新三板挂牌的券商达到五家，其余四家为湘财证券、联讯证券、开源证券和东海证券。
**21世纪经济报道**
--中国人寿 拟在境外发行不超过30亿美元的高级债券，并拟筹建中国人寿健康保险有限公司。
--春秋集团周三宣布，将联手日本东京阳光不动产 在日本推出春秋阳光酒店，计划用五年时间在春秋开航的城市开设15－20家酒店。这是春秋首次进入酒店行业。
--乐视体育战略入股世界体育集团，获得其20%股权，成为该公司三大主要股东之一。
**人民日报**
--交通银行首席经济学家连平指出，随着新一轮改革开放和转型升级的推进，中国经济有能力实现增长动力由资本积累到全要素生产率提高的转换，成功跨越“中等收入陷阱”，顺利进入新常态下的中高速增长周期。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)