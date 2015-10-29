《中国报摘》--其他报纸重要消息10月29日

**上海证券报**

--国家能源局煤炭司副司长李豪峰指出，中国将坚持抑制不合理煤炭消费，严格控制消费总量，继续加快淘汰落后产能步伐，大力推动煤炭消费革命。

--监管层昨提出三条关于上市公司非公开发行的窗口指导意见，对发行价格、发行对象以及发行规模等提出新的要求。多家券商投行人士表示，已知悉该窗口指导意见，监管部门的主要意图应是进一步推动定向增发的市场化定价，保护二级市场投资者的利益。

**证券时报**

--上汽集团 成立上海安悦充电科技有限公司，计划到2020年在全国建设5万个公共充电桩。集团还表示，未来五年新能源业务将新增投入200亿元人民币，新能源车目标销售60万辆。

--南京证券昨在新三板挂牌，使得目前在新三板挂牌的券商达到五家，其余四家为湘财证券、联讯证券、开源证券和东海证券。

**21世纪经济报道**

--中国人寿 拟在境外发行不超过30亿美元的高级债券，并拟筹建中国人寿健康保险有限公司。

--春秋集团周三宣布，将联手日本东京阳光不动产 在日本推出春秋阳光酒店，计划用五年时间在春秋开航的城市开设15－20家酒店。这是春秋首次进入酒店行业。

--乐视体育战略入股世界体育集团，获得其20%股权，成为该公司三大主要股东之一。

**人民日报**

--交通银行首席经济学家连平指出，随着新一轮改革开放和转型升级的推进，中国经济有能力实现增长动力由资本积累到全要素生产率提高的转换，成功跨越“中等收入陷阱”，顺利进入新常态下的中高速增长周期。（完）