《香港报摘》--经济日报10月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
**头版头条**
--二手冰封，本月首28日十大屋苑仅69宗成交，平均每日不足3宗，料全月将低于90宗，创历史新低，龙头屋苑鰂鱼涌太古城仅占两宗；另7屋苑尺价跌，沙田第一城按月挫逾6%最伤。
**其他**
--有传三星研发可折叠屏幕手机，近日指该手机代号SM-G929F，或于明年1月在韩国、伦敦、德国、意大利、法国及波兰等9个国家发售，但不包括中、美市场。
--国美 收购大股东的非上市资产获减价，作价由原来112.7亿港元降价21.7亿至91亿港元，减幅达19.3%。首席财务官方巍指，大股东主动减价反映诚意，以新方案完成收购，对国美的每股盈利增幅亦扩大，由原来0.5%增至3.6%，望获市场认同。
--世界银行昨日发表《2016年营商环境报告》，新加坡以87.34分，连续十年成为全球营商最便利的经济体，香港分数虽然轻微上升至83.67，但排名由去年第三位跌至第五位。政府表示，未来会继续改善香港营商的便捷度。
--人民币贬值预期升温，但瑞士宝盛私人银行却唱反调，认为经济增长及纳入SDR等利好因素，预期人民币在未来5年先跌后升，兑美元有望升穿6算，较现价升值约7%。
--欧美银行逐步撤出亚太区业务甚至大幅裁员，瑞信则看准区内财富管理需求庞大且持续增长，未来会继续以「企业家银行」定位，期望于区内在2018年底前，增聘约300客户经理至800人。
--中金 公开招股遇冷，第二日有本地券商孖展遭「抽飞」。同业中信证券 却发报告站台，指中金上市合理定价为每股10.89港元，较招股价上限高近6%。
--受累第三季股市大跌，海通证券 第三季纯利按年跌56%至9.1亿元人民币，营业收入则增7%至47.9亿元。
--装股I.T 上半年由盈转亏，亏损达3,125万港元，去年纯利为4,925万元，不派息。期内因人民币贬值，集团将为数近11.9亿元人民币定存兑换为港元，造成6,680万港元滙兑亏损及1,280万港元的货币换算亏损。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)