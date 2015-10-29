《香港报摘》--经济日报10月29日

**头版头条**

--二手冰封，本月首28日十大屋苑仅69宗成交，平均每日不足3宗，料全月将低于90宗，创历史新低，龙头屋苑鰂鱼涌太古城仅占两宗；另7屋苑尺价跌，沙田第一城按月挫逾6%最伤。

**其他**

--有传三星研发可折叠屏幕手机，近日指该手机代号SM-G929F，或于明年1月在韩国、伦敦、德国、意大利、法国及波兰等9个国家发售，但不包括中、美市场。

--国美 收购大股东的非上市资产获减价，作价由原来112.7亿港元降价21.7亿至91亿港元，减幅达19.3%。首席财务官方巍指，大股东主动减价反映诚意，以新方案完成收购，对国美的每股盈利增幅亦扩大，由原来0.5%增至3.6%，望获市场认同。

--世界银行昨日发表《2016年营商环境报告》，新加坡以87.34分，连续十年成为全球营商最便利的经济体，香港分数虽然轻微上升至83.67，但排名由去年第三位跌至第五位。政府表示，未来会继续改善香港营商的便捷度。

--人民币贬值预期升温，但瑞士宝盛私人银行却唱反调，认为经济增长及纳入SDR等利好因素，预期人民币在未来5年先跌后升，兑美元有望升穿6算，较现价升值约7%。

--欧美银行逐步撤出亚太区业务甚至大幅裁员，瑞信则看准区内财富管理需求庞大且持续增长，未来会继续以「企业家银行」定位，期望于区内在2018年底前，增聘约300客户经理至800人。

--中金 公开招股遇冷，第二日有本地券商孖展遭「抽飞」。同业中信证券 却发报告站台，指中金上市合理定价为每股10.89港元，较招股价上限高近6%。

--受累第三季股市大跌，海通证券 第三季纯利按年跌56%至9.1亿元人民币，营业收入则增7%至47.9亿元。

--装股I.T 上半年由盈转亏，亏损达3,125万港元，去年纯利为4,925万元，不派息。期内因人民币贬值，集团将为数近11.9亿元人民币定存兑换为港元，造成6,680万港元滙兑亏损及1,280万港元的货币换算亏损。（完）

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