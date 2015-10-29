《台湾重要政经日程》--10月29日

=====================今日重要政经消息============================== 10/29(四) --10:00 民进党主席蔡英文出席五大创新研发计划：振兴国防产业政策发布记者会。 --16:30 金管会例会。 --日月光 投资人电话会议。 =================================================================== 10/30(五) --08:30 台湾主计总处公布第三季经济成长率概估值。 --14:00 联发科 投资人说明会。 11/2(一) --09:50 日经10月制造业采购经理人指数PMI公布。 11/3(二) --12:00 永丰投信举行记者会。 11/5(四) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数，上月为升0.28%。 --16:10 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,263.25亿美元。 11/9(一) --16:00 财政部公布10月出口，上月为年跌14.6%。 11/10(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 11/20(五) --16:00 经济部公布10月外销订单年变动率，上月为年减4.5%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 11/23(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.79%。 --1600 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月为年跌5.32%。 11/24(二) --1620 台湾央行公布10月M2年增率，上月为年增6.50%。 12/8(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)