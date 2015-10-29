《台湾重要政经日程》--10月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
=====================今日重要政经消息============================== 10/29(四) --10:00 民进党主席蔡英文出席五大创新研发计划：振兴国防产业政策发布记者会。 --16:30 金管会例会。 --日月光 投资人电话会议。 =================================================================== 10/30(五) --08:30 台湾主计总处公布第三季经济成长率概估值。 --14:00 联发科 投资人说明会。 11/2(一) --09:50 日经10月制造业采购经理人指数PMI公布。 11/3(二) --12:00 永丰投信举行记者会。 11/5(四) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数，上月为升0.28%。 --16:10 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,263.25亿美元。 11/9(一) --16:00 财政部公布10月出口，上月为年跌14.6%。 11/10(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 11/20(五) --16:00 经济部公布10月外销订单年变动率，上月为年减4.5%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 11/23(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.79%。 --1600 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月为年跌5.32%。 11/24(二) --1620 台湾央行公布10月M2年增率，上月为年增6.50%。 12/8(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)