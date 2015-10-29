《新兴市场重要经济事件预告》--10月29日-11月5日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月29日(四)
伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。
华盛顿--美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和印度商务部长Nirmala Sitharaman在一次活动上发言(2100)。
巴黎--第14届经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(至10月30日)，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚和前意大利总理蒙堤。
柏林--2015 OECD/国际养老金监督官协会(IOPS)全球企业养老金论坛(至10月30日)。
曼谷--OECD-亚洲企业治理圆桌会议(至10月30日)，并发布新版G20/OECD公司治理原则。OECD副秘书长玉木林太郎将致开幕词。
墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议(1200)。
10月30日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)讨论中期预算政策报告(0500)。
圣地亚哥--智利央行公布10月政策会议的会议记录。
11月2日(一)
暂无重要经济事件。
11月3日(二)
伦敦--世界银行发布“2016：女性、商业和法律”报告(1430)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至11月4日)。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
11月4日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
布达佩斯--匈牙利央行公布10月政策会议的会议记录(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月5日)。
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)发布卫生数据报告“2015年健康概览(Health at a Glance 2015)”。
巴黎--OECD发布经济展望报告。
11月5日(四)
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决议(1200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)