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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:45 BJT

中股业绩：宝钢股份三季度转为亏损9.2亿，全年净利预计同比降50%-100%

路透上海10月29日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司 周四公告，尽管前三季度累计实现22.54亿元人民币的净利润，但第三季单季却转为亏损9.20亿元。因当期国内宏观经济低迷，内需持续不足，钢铁市场深度调整。

公司并预计，今年全年净利润将较去年同期下降50-100%，主因包括内需持续低迷，国内钢材供需矛盾进一步恶化；本轮汇率改革导致公司出现汇兑损失，以及宝通钢铁进入停产阶段，四季度预计将计提资产减值准备等。

宝钢股份去年第三季度盈利18.56亿元；今年前三季度实现净利较上年同期下降55.%，这与此前该公司预计降幅相符。

中国钢铁工业协会周三表示，今年前三季度，钢铁企业主营业务严重亏损，加上汇兑损失大幅增加，钢铁行业陷入全面亏损境地，融资难、融资贵的问题仍然突出。未来“控产量”仍是钢企发展的必由之路。

宝钢股份上半年实现净利润31.74亿元，同比微升0.65%。

宝钢股份周三收报5.84元，过去三个月累计下跌11.91%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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