中股业绩：宝钢股份三季度转为亏损9.2亿，全年净利预计同比降50%-100%

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透上海10月29日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司 周四公告，尽管前三季度累计实现22.54亿元人民币的净利润，但第三季单季却转为亏损9.20亿元。因当期国内宏观经济低迷，内需持续不足，钢铁市场深度调整。
公司并预计，今年全年净利润将较去年同期下降50-100%，主因包括内需持续低迷，国内钢材供需矛盾进一步恶化；本轮汇率改革导致公司出现汇兑损失，以及宝通钢铁进入停产阶段，四季度预计将计提资产减值准备等。
宝钢股份去年第三季度盈利18.56亿元；今年前三季度实现净利较上年同期下降55.%，这与此前该公司预计降幅相符。
中国钢铁工业协会周三表示，今年前三季度，钢铁企业主营业务严重亏损，加上汇兑损失大幅增加，钢铁行业陷入全面亏损境地，融资难、融资贵的问题仍然突出。未来“控产量”仍是钢企发展的必由之路。
宝钢股份上半年实现净利润31.74亿元，同比微升0.65%。
宝钢股份周三收报5.84元，过去三个月累计下跌11.91%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)