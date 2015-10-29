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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:46 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆下跌，因日本出口商再度卖汇

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    * 日本出口商月底卖盘规模超乎预期
    * 部分卖汇也可能是为了11月
    * 美元兑日圆从纽约尾盘121.26高位跌至120.71
    * 美元/日圆回到小时图一目均衡云区120.50-83，云区下移，100小
时移动均线切入位在120.78
    * 日线图一目均衡云区120.08-71，上移的转换线在120.37，200日移
动均线在121.02
    * 东京定盘后卖盘消退，但121整数关卡阻力沉重。(完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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