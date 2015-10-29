《汇市简讯》美元兑日圆下跌，因日本出口商再度卖汇

0029GMT * 日本出口商月底卖盘规模超乎预期 * 部分卖汇也可能是为了11月 * 美元兑日圆从纽约尾盘121.26高位跌至120.71 * 美元/日圆回到小时图一目均衡云区120.50-83，云区下移，100小 时移动均线切入位在120.78 * 日线图一目均衡云区120.08-71，上移的转换线在120.37，200日移 动均线在121.02 * 东京定盘后卖盘消退，但121整数关卡阻力沉重。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)