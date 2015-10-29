《香港报摘》--信报10月29日

**头版头条**

--美国联储局一如所料，经过两天讨论后，继续按兵不动，在香港时间今天凌晨2时宣布，把联邦基金利率维持在零至0.25厘不变。联储局9月担心环球经济及金融市场发展可能削弱美国经济，但最新一份议息声明把这一句完全删掉，只表示继续观察外国情况，显示中国股市回稳，纾缓联储局的忧虑。

**其他**

--港交所 继续严控「买壳」活动，禁止交易后变成现金资产公司的股权收购。远见控股 宣布，有关向人保 、内地网络安全服务供应商奇虎360和财险 配股事宜，收到港交所上市部裁决，指该公司将于认购事项完成后可能成为现金资产公司，配股不获批准。

--苹果公司的流动支付系统Apple Pay（电子钱包服务）继去年率先在英美推出后，明年将会登陆香港。

--上周三，碧桂园 及中国金茂 联手以51.8亿元人民币（折合约63.14亿港元），投得北京丰台区花乡四合庄两块综合商业金融服务业用地，但有传两家内房或会退还上述地皮。

--中国人寿 第三季获利23.48亿元人民币，按年大幅倒退74.3%，按季亦下跌87.8%；每股盈利0.09港元。期内总投资收益率明显下降，退保率则增加。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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