《香港报摘》--信报10月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
**头版头条**
--美国联储局一如所料，经过两天讨论后，继续按兵不动，在香港时间今天凌晨2时宣布，把联邦基金利率维持在零至0.25厘不变。联储局9月担心环球经济及金融市场发展可能削弱美国经济，但最新一份议息声明把这一句完全删掉，只表示继续观察外国情况，显示中国股市回稳，纾缓联储局的忧虑。
**其他**
--港交所 继续严控「买壳」活动，禁止交易后变成现金资产公司的股权收购。远见控股 宣布，有关向人保 、内地网络安全服务供应商奇虎360和财险 配股事宜，收到港交所上市部裁决，指该公司将于认购事项完成后可能成为现金资产公司，配股不获批准。
--苹果公司的流动支付系统Apple Pay（电子钱包服务）继去年率先在英美推出后，明年将会登陆香港。
--上周三，碧桂园 及中国金茂 联手以51.8亿元人民币（折合约63.14亿港元），投得北京丰台区花乡四合庄两块综合商业金融服务业用地，但有传两家内房或会退还上述地皮。
--中国人寿 第三季获利23.48亿元人民币，按年大幅倒退74.3%，按季亦下跌87.8%；每股盈利0.09港元。期内总投资收益率明显下降，退保率则增加。 （完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)