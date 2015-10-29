中国证券：新三板分层制度年内将推出，并推出和完善摘牌制度--副总

路透北京10月29日 - 中国全国股转公司副总经理隋强表示，全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）分层制度年内必将推出，同时也将推出和完善市场的摘牌制度，扩大市场长期资金供给，改善市场流动性。

中国证券报周四援引他昨日在一论坛上的讲话称，下一步全国股转公司将进一步强化市场融资功能，为中小微企业服务；完善股票发行制度，鼓励挂牌同时发行，发展适合中小微企业的债券品种，推出资产支持证券等业务。

“目前新三板海量市场规模已经生成，分层制度年内将正式推出，全国股转公司还将继续推出新三板向创业板转板试点等工作。”隋强说，“为了进一步发挥市场的优胜劣汰功能，在分层的同时，新三板将推出和完善市场的摘牌制度。”

他并表示，目前新三板市场合格投资者数量不足，结构单一，导致交易需求不足，而且券商组织交易的功能没有发挥出来；全国股转公司正研究包括优化协议转让制度、大力发展做市业务、引导做市商加大做市投入、完善投资者适当性管理制度、扩大市场长期资金供给等多方面的举措，来改善市场流动性。

创新是新三板的永恒基调，也是新三板的生命力所在。隋强指出，新三板为私募股权投资提供了退出通道，引导投资阶段前移，同时改进了投资的收益条件，带动了社会资本募集。

“看待小微企业融资难问题，既要从融资端看，也要从投资端看。”他说，围绕如何服务于中小微企业，新三板创设了主办券商制度，将资管、投行等业务链条全部打通，券商不仅推荐，而且与挂牌公司发展、做市等密切联系。

不过在创新的同时，亦需加强市场监管。隋强为此表示，新三板属于海量市场，将坚持创新发展与风险控制相匹配，强化风险融资能力，探索研究运用大数据等技术提高监管效能，牢牢守住不发生系统性风险的底线。