《全球重要经济事件一览表》--10月29日-11月5日

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10月29日(四)

纽约--美国财政部长顾问Antonio Weiss发表讲话(1650)。

华盛顿--美国财政部助理部长Karen Dynan参加Business Forward主办的下个GDP预估研讨会(1700)。

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的活动上致开幕词(1310)。

华盛顿--美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和印度商务部长Nirmala Sitharaman在美印商务委员会活动上讲话(2100)。

华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)参与一个系列讲座(1930)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这是英巴经济和金融对话的一部分。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说(1400)。

伦敦--“压力测试与宏观审慎监管：跨大西洋评估”会议(至10月30日)陈述。英国央行金融政策委员会负责金融稳定战略与风险的委员布雷热(Alex Brazier)将出席。

伦敦--德国央行委员Andreas Dombret发表讲话(1915)。

巴黎--第14届经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争论坛(至10月30日)，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚和前意大利总理蒙堤。

柏林--2015年OECD/IOPS全球私人养老金论坛(至10月30日)。

10月30日(五)

华盛顿--美联储理事举行公开会议，讨论为全球系统性重要银行业者设定总体吸收亏损能力和长期债务要求的规则，以及审慎监管互换实体未清仓互换的保证金和资本要求最终规定(1830)。

华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加布鲁金斯学会主办活动上的讨论会，题为“当经济(终于)良好时的利率水准及重要性为何”(1450)。

华盛顿--美国财政部助理部长Karen Dynan发表讲话(1600)。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表有关联储结构的演说(1525)。

伦敦--在“压力测试与宏观审慎监管：跨大西洋评估”会议陈述中，英国央行金融政策委员会负责金融稳定战略与风险的委员布雷热发表讲话(0900)。

东京--日本央行宣布利率决议(0200)。

10月31日(六)

法兰克福--欧洲央行公布希腊银行业压力测试结果。

11月2日(一)

华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议。美国财政部长杰克卢、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、美国通货监理官(Currency Comptroller)Thomas Curry、联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)和美国证券交易委员会(SEC)主席Mary Jo White将出席(1900)。

法兰克福--ILF与德国恒乐律师事务所会议，主题为“单一监管机制(SSM)一周年：在动荡时期的有效监管？”。发言人包括：欧洲央行单一处理委员会主席Elke Koenig和欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)。

马德里--金融市场协会年会。发言人包括西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)。

11月3日(二)

伦敦--英国央行副总裁贝利参加一个银行业会议。

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。

11月4日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面的行动和计划作证词陈述(1500)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话(1345)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说(2300)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在墨尔本研究所2015年经济和社会展望会议上发表讲话(2215)。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(至11月5日)。

伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)发布季度经济预期(0001)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率声明的计划。

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、副总裁冈斯坦西欧、该行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)和执委Sabine Lautenschlager在一次银行业会议上发表讲话。

东京--日本央行发布10月会议记录(2350)。

布拉提斯拉瓦--塔特拉峰会(Tatra Summit)(至11月6日)。

11月5日(四)

费城--费城联邦储备银行总裁哈克在全球合作中心(Global Interdependence Center)“西半球能源相互依存”活动中致欢迎辞(1330)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在由该行举行的第18届国际银行业年会上致欢迎辞(1540)。

芝加哥--埃文斯在第18届国际银行业年会上作开场白(1745)。

瑞士伯尔尼--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在联合央行会议上发表讲话(1830)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在“全球议程(The Global Agenda)”活动上发表讲话(2015)。

伦敦--英国央行发表季度通胀报告、宣布利率决定、并发布议息会议记录(1200)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威将出席FINSIA监管小组讨论会的小组讨论(0100)。

布鲁塞尔--欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预期(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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