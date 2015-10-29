全球金融：亚投行、金砖银行着手酝酿首批项目，备战正式运营--新华

路透北京10月29日 - 新华社周三晚间报导称，目前金砖银行和亚投行都在为正式运营做准备，首批项目已开始酝酿，其中亚投行下一步投资的项目领域主要会集中在能源、交通、城市建设、物流等方面。

报导援引金砖银行副行长弗拉基米尔·卡兹别科夫在北京举行“构建多元投融资机制，促进亚太区域互联互通”研讨会上透露，预计今年底或明年初各国认缴资本后银行将开始运行，希望明年４月份会有第一批项目出来，目前已获得部分国家的项目申请建议，其希望第一个项目应是绿色节能的。

亚投行筹备工作组副组长陈欢亦在同一场合称，亚投行正按照今年年底宣布开张、明年正式投入运行的时间表在有序推进，目前各项工作进展顺利。

对于下一步投资的项目领域，陈欢说，主要会集中在能源、交通、城市建设、物流等方面，但也不局限于传统领域，也会考虑未来会很赚钱的教育、卫生等领域项目。