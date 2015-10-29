全球金融：亚投行、金砖银行着手酝酿首批项目，备战正式运营--新华

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透北京10月29日 - 新华社周三晚间报导称，目前金砖银行和亚投行都在为正式运营做准备，首批项目已开始酝酿，其中亚投行下一步投资的项目领域主要会集中在能源、交通、城市建设、物流等方面。
报导援引金砖银行副行长弗拉基米尔·卡兹别科夫在北京举行“构建多元投融资机制，促进亚太区域互联互通”研讨会上透露，预计今年底或明年初各国认缴资本后银行将开始运行，希望明年４月份会有第一批项目出来，目前已获得部分国家的项目申请建议，其希望第一个项目应是绿色节能的。
亚投行筹备工作组副组长陈欢亦在同一场合称，亚投行正按照今年年底宣布开张、明年正式投入运行的时间表在有序推进，目前各项工作进展顺利。
对于下一步投资的项目领域，陈欢说，主要会集中在能源、交通、城市建设、物流等方面，但也不局限于传统领域，也会考虑未来会很赚钱的教育、卫生等领域项目。
中国牵头筹建的亚洲基础设施投资银行于今年六月底正式签署协定，第一大股东中国在亚投行持股比例为30.34%，该行将同现有国际发展金融机构实现互补。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)