台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北10月29日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为1,236.2亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。
央行上日共发行4,610.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为317亿台币，累积超额准备为7,137亿台币、 加计前期1%的超额准备8,868亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)