更新版 1-韩股业绩：三星电子第三季获利大增，但第四季前景不容乐观

手机部门获利增至2.4万亿韩元，高于上年同期的1.75万亿，获益于Galaxy Note 5的销售以及新款低端产品，后者一直面临小米等中国生产商的艰苦竞争。

芯片部门以3.66万亿韩元的获利，连续第五个季度为公司获利最大贡献者。

稳健的第三季业绩提振人们对三星利润仍稳步回升的期待，不过投资者对其能否重返2013年的创纪录获利还是心存疑虑。

尽管三星产品线发生较大改变，但研究机构TrendForce称，因在高端手机市场面临苹果竞争，低端市场备受中国同业挤压，前后受敌的三星电子2015年智能手机发货量恐怕将首现萎缩。(完)