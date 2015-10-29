《香港报摘》--其他报纸重要消息10月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
**明报**
--上海锦江酒店 、海南航空母公司海航集团及中投公司，均有意收购美国酒店巨擘Starwood（喜达屋），金额料将超过120亿美元，成为史上最大宗中资企业收购美资企业的交易。不过消息称，中央政府希望最终只有一家中资企业提出竞价，避免中资企业间的竞争令收购成本提高，料中央政府数周内有决定。
**星岛日报**
--香港华人 昨日公布，以总代价2.79亿澳门元（约相等于2.71亿港元），出售占澳门华人银行已发行股本合共31%。
--阿里巴巴关连公司蚂蚁金服公布，支付宝将在今年12月正式登陆台湾，并且推出台湾跨境O2O服务，让内地游客到台湾旅游时，在便利店及超市都可直接以手机进行付帐，免除汇兑之苦。
**苹果日报**
--滙控 继续出售非核心资产行动，集团公布，经已与The Bank of N.T. Butterfield& Son，就出售其附属的百慕达信托公司，及百慕达私人银行投资管理业务，双方达成协议，惟公布并未有透露交易作价。
**东方日报**
--踏入公开招股第二日的中金公司 ，未上市已主动公布发现一名员工违反内部程序，登入客户网上交易帐户进行交易。市场虽估计有关事件不会影响其招股程序，但中金第二日招股反应仍冷淡，惟据悉，国际配售已足额。至于另一新股集一家居 招股第二日反应亦冷清。
**文汇报**
--受「8.12」天津港爆炸事故拖累，阿里巴巴旗下招财宝首次出现逾期。招财宝官网昨日发出置顶公告，称由于天津市中艺供应链管理有限公司出现资金流动性困难，其相关企业贷项目的部分投资人未能按期收回投资本息，涉及资金约1.22亿元人民币。（完）
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(整理 赵红梅；审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)