《香港报摘》--其他报纸重要消息10月29日

**明报**

--上海锦江酒店 、海南航空母公司海航集团及中投公司，均有意收购美国酒店巨擘Starwood（喜达屋），金额料将超过120亿美元，成为史上最大宗中资企业收购美资企业的交易。不过消息称，中央政府希望最终只有一家中资企业提出竞价，避免中资企业间的竞争令收购成本提高，料中央政府数周内有决定。

**星岛日报**

--香港华人 昨日公布，以总代价2.79亿澳门元（约相等于2.71亿港元），出售占澳门华人银行已发行股本合共31%。

--阿里巴巴关连公司蚂蚁金服公布，支付宝将在今年12月正式登陆台湾，并且推出台湾跨境O2O服务，让内地游客到台湾旅游时，在便利店及超市都可直接以手机进行付帐，免除汇兑之苦。

**苹果日报**

--滙控 继续出售非核心资产行动，集团公布，经已与The Bank of N.T. Butterfield& Son，就出售其附属的百慕达信托公司，及百慕达私人银行投资管理业务，双方达成协议，惟公布并未有透露交易作价。

**东方日报**

--踏入公开招股第二日的中金公司 ，未上市已主动公布发现一名员工违反内部程序，登入客户网上交易帐户进行交易。市场虽估计有关事件不会影响其招股程序，但中金第二日招股反应仍冷淡，惟据悉，国际配售已足额。至于另一新股集一家居 招股第二日反应亦冷清。

**文汇报**

--受「8.12」天津港爆炸事故拖累，阿里巴巴旗下招财宝首次出现逾期。招财宝官网昨日发出置顶公告，称由于天津市中艺供应链管理有限公司出现资金流动性困难，其相关企业贷项目的部分投资人未能按期收回投资本息，涉及资金约1.22亿元人民币。（完）

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