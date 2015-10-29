中国企业：前三季海外并购数量再创新高，交易额452亿美元--普华永道

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透北京10月29日 - 国际会计和咨询公司--普华永道发布最新调研报告称，前三季度中国大陆企业海外并购交易数量为257宗，已超过2014年全年数量，再创历史新高；交易总额高达452亿美元，略高于去年同期水平。
人民日报周四援引该报告指出，前三季度，民营企业在海外并购中继续领跑，交易数量是国有企业的近三倍；国有企业海外并购交易数量同比上涨23%，并购交易金额增55%。
报告分析称，民营企业关注的重点标的包括拥有技术的制造企业、拥有品牌和客户资源的消费品企业等。 报告显示，上市公司是中国大陆企业海外并购的主力军。前三季度上市公司海外并购交易数量占比持续上升，达到62%，交易平均金额远大于非上市公司。
此外，财务投资者和私募基金在与上市公司展开合作一起“走出去”的同时，开始独立操盘大宗海外并购，前三季财务投资者和私募基金海外并购交易数量同比上涨62%。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)