《中国重要政经日程》--10月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
==========================今日重要政经日程==========================
10/29（四）
--中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。
--“2015第四届金融街论坛”定于10月28-29日在京举办。
--第十一届北京国际金融博览会”定于10月29日-11月1日在北京展览馆举办。本届金博会主题为“新常态，新金融，新功能”。
==========================近期重要政经日程==========================
10/31（六）
--中国国务院总理李克强于10月31日至11月2日对韩国进行正式访问，并出席在韩国首尔举行的第六次中日韩领导人会议。
11/4（三）
中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年11月4-5日在中国上海召开。本届年会的主题为：一带一路，全球并购。
11/19（周四）
--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日（here）
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)