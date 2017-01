港报社评：军舰驶南海，中美临陷阱--信报10月29日

国家主席习近平早前飞往美国进行国事访问,把一个相当诘屈聱牙的概念向世人介绍开来,他说道,中美关系发展要防止跌入「修昔底德陷阱」。尽管习近平访美展现了一系列的「支票簿外交」,旋风式签署了多项经贸合作,并且承诺向不发达国家提供种种援助,但中美关系发展始终濒临陷阱边沿,因为当「习主席购物团」打道回府后,两国军舰同时驶往有主权争议的南海。

何谓修昔底德陷阱(Thucydides Trap)?此乃美国政治学家艾利森(Graham T. Allison)提出的概念,意指崛起的新兴大国必然会挑战现存大国,而现存大国也必然回应这种威胁,结果战争变得无可避免。概念源于古希腊历史学家修昔底德的名言,他指出:「使得战争无可避免的原因是雅典日益壮大的力量,还有这种力量在斯巴达造成的恐惧。」(What made war inevitable was the growth of Athenian power and the fear which this caused in Sparta)公元前五世纪,雅典崛起,斯巴达回应,两国发生长达三十年的战争。堕进陷阱的还有第一次和第二次世界大战的德国和英国,以及日本和美国。

正正是为了防止跌入修昔底德陷阱,习近平不断重申要跟美国建立「新型大国关系」,只可惜,自恃拳头够大的白宫一向不以为然,这次更加冲着中国的填海造地而来,派出号称史上最强的导弹驱逐舰拉森号(USS Lassen),驶进南沙群岛美济礁和渚碧礁附近十二海里水域航行,后面还有航空母舰列根号,引起中国外交部不满,认为美方的行动威胁中国主权和安全利益,外长王毅奉劝美方不要无事生非。

中国驻美大使崔天凯表示,美方行为显然是严重的政治和军事挑衅,试图使地区局势军事化和紧张升级,中方和所有希望本地区稳定的人们都对此感到严重关切。为了扞衞尊严,中国派出兰州号导弹驱逐舰和台州号巡逻舰,依法予以警告云云。

美国以航行自由为名,派出拉森号驶进南海,既可视之为摆出强硬姿态遏止中国继续填海造地改变现状,亦可理解为一种「礼尚往来」的做法。今年九月二日,北京筹备大阅兵之际,解放军五艘舰艇出现于阿留申群岛之间的白令海峡,并一度进入美国十二海里领海范围。当时的美国总统奥巴马,正身处白令海峡附近的阿拉斯加,因此中国五舰的举动显得耐人寻味。然而,美国没有强烈反应,仅表示早已察觉那些军舰在公海驶过,已追踪数天,没有察觉威胁性,美国尊重中国船只在公海航行的自由。也许,美方当时的包容,其实是暗留伏笔,如今正好向中国宣示,美方舰艇也有在公海航行的自由。

美舰在汪洋公海航行,为什么偏偏要接近美济礁和渚碧礁?主要原因是这两个原本连「岛」也谈不上的「礁」,现在已填出四至五平方公里的面积,让人怀疑将来可能变成军事基地,损害到美国对于印度洋和太平洋的控制能力。基于「亚太再平衡」的需要,美军把拳头伸了过来。

中美两国的军舰同时在南海游弋,国际社会最关心的问题是这两个大块头会不会一言不合擦枪走火?按照目前的态势推测,即时危险还不至于太大,毕竟彼此都是口头上的交锋,军舰的存在,政治意义远远大于军事意义。情况好比十二年前的中美军机擦撞事件,短暂的紧张冲突是会有的,但总的来说未必会失控动武。

然而不管如何,中美双方的而且确来到了修昔底德陷阱的边沿,日后的发展离不开两个可能性,要么两国领袖忠于自己口中的和平理念,建立互相尊重的游戏规则,避免真的堕进万劫不复的陷阱,要么各不相让,罔顾国计民生,在陷阱周围卷起更大的漩涡。

