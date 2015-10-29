港报社评：南海局势发展，端视美舰如何持续巡航--明报10月29日

美国军舰驶入中国南沙群岛一些岛礁的附近海域，客观上使南海紧张局势陡地升温。值得指出的是，美舰耀武扬威之后，美国官方操作不算高调；中国方面，国防部证实美舰闯入南海岛礁，中国派出两艘战舰跟监警告，外交部发言人与驻美大使崔天凯分别指摘美国的行为和重申立场，语调都强烈。除此之外，暂时未知中国会否采取反制措施。看来，中美就此事的较量仍在试探阶段，而从双方在美舰「巡逻」之后对中美关系的表述，有理由相信双方都不欲撕破脸。不过，由于美舰声言持续「巡逻」，事态变数仍多，难以估计会否恶化。

中美外交语言，仍然叨念双边关系

「拉森号」闯入岛礁海域之后，美国国防部除了证实消息，国务院和白宫发言人分别强调航行自由以外，对事态并不多言。美国国防部长卡特在国会听证会答覆提问时，也避免确认拉森号进入了中国岛礁的12海里范围，只肯说相关报道都正确；其说法有点微妙。历来美国在全球各地开展军事行动都会动员传媒配合，抢夺话语权以宣扬行动的正确一面，今次美舰闯入南海却未见类似操作。美国的「低调」，或许与行动的法理依据不足有关，又或不想过度刺激中国，大概要观察中国的回应才部署下一步行动等，有多种可能。

目前无法猜度美国的意图。不过，闯入事件未及24小时，美国已经传来美军太平洋司令哈里斯下星期访问北京，重点讨论南海问题，避免擦枪走火，云云。消息暂时未获官方证实，但若属实，则有理由相信美国顾虑事态恶化，期望做好管控，以免出现中美斗破了，酿成双边关系无法挽回的局面。

美国国务院发言人在记者会上说「美中关系至关重要，为了我们两国的利益，我们希望看到这项关系继续改善、成长，更不用说为了区域利益」；这番善颂善祷，当然是要符合美国定义的中美关系和南海主权争议。不过，国务院发言人在军事行动之后，仍然肯念「美中关系经」，起码反映外交系统还不想见到中美决裂。

中国就此事的回应，目前只见在外交层面，表现出立场坚定，语调强烈。中国驻美大使崔天凯指此事「显然是严重的政治和军事挑衅，是试图使地区局势军事化和紧张升级的行为」。崔天凯就事态性质的表述，重点是对美国此举意图的研判；既然明知美国有意搞乱南海以获取利益，则中国是否会在美国设定的框架「陪玩」，事态考验北京处理危机与复杂关系的智慧。

尽量斗而不破，符合中国实力利益

综观中国外交系统的表态，仍然期望与美国「斗而不破」。不过，这个只是中国的主观愿望，若美国把事态发展至「斗破局」，中国也只能被迫奉陪。崔天凯说无论发生什么，中国有4个不动摇，其中包括「不会动摇我们与美国发展健康有力的双边关系的决心」，只是「希望美方与中方相向而行」。可见，从中美外交系统传来的信息，都期望今次事件不会影响双边关系持续发展；问题是美国说「巡逻」持续进行，更有军方消息说会出动航空母舰到南海岛礁附近海域。这类消息或许只是「神经战」，可是一旦有鹰派意图闹大事态，则中美关系会否冲破险阻健康前进，就无法估计了。

美国藉军力优势，从政治和军事两方面挑衅中国，以南海争议的性质，中国若忍气吞声，有可能后患无穷。首先是其他主权声索国将倍加挟美自重，在南海更肆无忌惮地侵夺中国的权益；其次是美国一朝得手，日后更不把中国放在眼里，对中国的挤压将是不可承受之重。论军事硬实力，中国远远落后于美国，若单以军力抗衡，对中国风险极高；不过，中国也有鹰派，他们的能量会否催动北京尝试军事冒险，值得密切关注。无论事态如何发展，有两点值得北京考虑：一是尽量确保「斗而不破」，因为最符合中国现在国力和利益；二是「上兵伐谋」，目前中美都还不想撕破脸的斗争格局，谋略或许较调集大军更重要。

1995、1996年两次台海危机，美国出动航母战斗群震慑中国；经此「屈辱」，激发北京投入资源，实行全面军事现代化，建造航空母舰也是此际下的决心。20年来，特别是空军与海军建设的进展不俗，虽然与美国仍有明显差距，但是已经收窄。今次南海事件，势将使北京更加认识到强军的必要和重要。另外，美国这么一搞，使中国在南海更无退路，为了突破捱打局面，在控制岛礁建设防御性军事设施，看来是无可避免了。

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