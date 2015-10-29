港报社评：力遏操练歪风，做好学生评估--星岛日报10月29日

全港系统评估(TSA)操练成风，平添莘莘学子压力，甚至影响正常学习，终于引起部分家长团结反弹，由反对操练进而要求取消小三TSA，有政党更以此作为选举拉票策略。政府若不及早与教育界和家长等持分者达成共识，雷厉风行遏止操练的话，这股冲击TSA的力量，恐会由当初的涓涓细流壮大至浩荡洪流，甚至发展成政治风波。 「争取取消小三TSA」的群组得到近四万个网民「赞好」，指这个评估制度已经完成「历史任务」。不过，如果取消TSA，就会失去一个全港性的统一平台，去评估学生在每结束一个三年学习阶段时能否达到基本能力，即可接受的最低知识与技能水平，供当局在厘订政策和调配教学资源时参考，以及让学校为有需要的学生进行保底支援。 如果取消小三TSA，只保留小六和中三TSA，就会失去学生基本能力发展的重要评估基准。欧美多国以及日韩新加坡，都有类似评估机制，却没有引起如本港的反弹，原因是本港操练TSA的歪风日炽，大家人工催谷学生表现，遂出现荒腔走板。 勿把婴儿连污水倒掉 要停止歪风肆虐，正确的途径不是「斩脚趾避沙虫」般取消TSA，要倒去污水而保留婴儿，就须针对恶性操练下工夫。近年这类操练变本加厉，有学校在小一阶段就要学生购备仿效TSA「试题」模式的补充练习，又有学校增加上课时间专门操练这类题目，还有大量这类家课，覇占学生的正常学习和休憩时间，难免令愈来愈多家长愤怒。 这股操练风气来自两方面的压力，其中一个源头是一些觉得「逢试必须操」的家长，另一个源头是办学团体和学校管理层。 一些家长觉得必须操练，甚至有家长一边埋怨一边配合操练子女，原因出自对这个评估制度的误解，以为会影响子女的升学前途。实际上这个制度完全与升学无关，直接或间接影响升学的是小五、小六呈分试和中一编班试。TSA只是评估学生基本能力，没有高低分之别，只有达不达标，教育局须直接向家长澄清疑虑。 拨乱反正免摧毁制度 至于办学团体和学校管理层，主要是视乎每年的评估结果来「鞭策」学校，办学团体以此向校长施压，校长则向教师施压，最后操练压力就由学生承受，以求练出比往年好、或至少不逊于往年的成绩，如果往年的成绩是操练得来，今年就更不能松懈，结果扭曲了TSA的原意。 当局如果要禁绝操练，以往靠操练来提高成绩的学校，表现势必逊于往年，这需要办学团体的谅解。尤其是当局已经表明不会把TSA成绩与「杀校」挂鈎，大家拨乱反正，更应回复评估的原本目标，善用这个制度因才施教，裨益学子。 当局须定出明确指引和约章，约束学校停止操练TSA，如果不强力遏止操练和追求表现的歪风，民情汹涌质疑评估制度难达原先目标，则整个评估制度都可能被歪风摧毁