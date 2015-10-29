版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 09:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月29日

路透香港10月29日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                                                                                                                       
 美股道琼工业指数周三收高198.09,或1.13%,报17779.52点.因美国联邦储备理事会(FED/美联储)在货币政策声明中暗                                                                                                
 示仍有可能在12月升息，给美国经济投下信心票。                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                  
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                     
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                 
 中海油                       114.020    2.45      23896             8.837       3.11                                                                                                                  
 中国铝业                       8.310   -1.89      23529             2.576      -0.15                                                                                                                  
 中国移动                      60.600   -0.77     120739            93.930      -0.60                                                                                                                  
 中国人寿                      19.040   -3.64     311600            29.512      -2.76                                                                                                                  
 中石油                        79.190    0.98      34033             6.137       1.11                                                                                                                  
 中石化                        73.450    0.48      37839             5.692       0.57                                                                                                                  
 汇丰控股            <HSBC.K   39.600    0.97    1327530            61.380       0.87                                                                                                                  
 中电信                        53.550   -0.28      23520             4.150      -0.95                                                                                                                  
 中国联通                      12.270   -2.46     187123             9.509      -0.74                                                                                                                  
 兖州煤业                       4.900   -1.61      19392             3.798      -1.87                                                                                                                  
 华能国际                      45.320    2.14      12946             8.781      -0.22                                                                                                                  
 南方航空                      42.230    1.51      18955             6.546      -1.27                                                                                                                  
 东方航空                      31.720   -3.12       8372             4.917      -2.06                                                                                                                  
 中芯国际                       4.590    0.00       2815             0.711      -1.19

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐