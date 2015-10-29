《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月29日

路透香港10月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周三收高198.09,或1.13%,报17779.52点.因美国联邦储备理事会(FED/美联储)在货币政策声明中暗 示仍有可能在12月升息，给美国经济投下信心票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 114.020 2.45 23896 8.837 3.11 中国铝业 8.310 -1.89 23529 2.576 -0.15 中国移动 60.600 -0.77 120739 93.930 -0.60 中国人寿 19.040 -3.64 311600 29.512 -2.76 中石油 79.190 0.98 34033 6.137 1.11 中石化 73.450 0.48 37839 5.692 0.57 汇丰控股 <HSBC.K 39.600 0.97 1327530 61.380 0.87 中电信 53.550 -0.28 23520 4.150 -0.95 中国联通 12.270 -2.46 187123 9.509 -0.74 兖州煤业 4.900 -1.61 19392 3.798 -1.87 华能国际 45.320 2.14 12946 8.781 -0.22 南方航空 42.230 1.51 18955 6.546 -1.27 东方航空 31.720 -3.12 8372 4.917 -2.06 中芯国际 4.590 0.00 2815 0.711 -1.19