港报社评：泄密卑鄙形同窃贼，须予严惩以儆效尤--文汇报10月29日

港大副校长选任风波又有「续集」，继早前港大学生会会长冯敬恩两度违反保密协议后，昨日港大校委李国章于校委会议中讨论陈文敏任命的内容录音又在电台曝光。香港大学发表声明谴责，并报警求助。港大副校长任命事宜虽告一段落，但有人早有预谋，利用卑劣的偷录、泄密，不择手段毒化气氛、打击不同意见，其后果不但破坏港大校委会运作，对港大声誉造成严重伤害，更对院校自主构成严重威胁。为免港大礼崩乐坏，沦为任意践踏秩序的政争是非地，港大管理层必须采用一切合理合法手段，包括报请警方介入，彻查泄密者，予以严惩，以儆效尤。

根据港大校委会的保密守则，所有委员必须每年签署保密协议，承诺绝对将校委会议程、辅助文件及会议记录保密，未经校委会主席批准，其他委员均不得以任何形式透露会议资料。可惜的是，在港大副校长选任事件上，保密守则不断受到冲击。作为学生代表的校委冯敬恩，罔顾保密守则，先后两次泄密，选择性地将校委会讨论内容公诸于众，藉以向校委会逼宫。

冯敬恩的爆料行为，遭到舆论口诛笔伐，被形容为诚信破产的「大话精」。如今再有校委会讨论的内容被人录音，并透过电台曝光，更加暴露有人处心积虑泄密，利用校委身份的便利，暗中收录校委会的讨论内容，看准时机就发放，作为攻击对手的政治工具。偷录者卑鄙无耻，行为形同窃贼，已经破坏行事为人的基本底线。

更令人惊心的是，港大内部及社会上有一小撮人，混淆是非，颠倒黑白，不仅不对刻意泄密、干扰院校自主的行为作出谴责，反而推波助澜，摇旗呐喊，把泄密者捧为英雄，视泄密者为「彰显公义」、「爱港大」的正义化身，导致泄密事件愈演愈烈。

港大资深退休教授程介明曾忧心忡忡地指出：「学生代表披露个别委员的个别言论，彻底践踏了整个校委会的决策过程。学生代表与他们的支持者，他们的思路看来是：只要我代表公义，我就可以采取任何手段，包括践踏程序。」政治挂帅下，校委会的程序和机制被冲击得体无完肤，港大成为政治斗争的牺牲品，百年修为清誉一朝尽丧。这才是对港大最大的伤害。那些口口声声「爱港大」、「为公义」的泄密者，实在是口蜜腹剑，良知丧尽。

前两次泄密，冯敬恩都跳出前台，此次泄密与之前的性质相同。泄密者既然有胆做「深喉」，如果真的自认为是「伟大」、「神圣」的「爱港大行为」，那就不必要偷偷摸摸，不妨堂堂正正地自揭「庐山真面目」，公开站出来，看看自己的行为是受到公众鼓掌欢呼，还是谴责唾弃。市民的眼睛是雪亮的，泄密者是英雄，还是狗熊，是港大利益的扞卫者，还是破坏者，港人心中有数。

国有国法，家有家规。任何机构都必须严格按照既定的规矩、程序办事，才能保障有效运作，更何况是有百年历史、享誉国际的港大。泄密事件接二连三，影响恶劣，港大管理层必须追究到底，找出不断干扰校政、加剧政争的「内鬼」，斩断伸入港大的「魔爪」，让港大的管理、运作回复正常秩序。

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