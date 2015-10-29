中德贸易：今年德国对中国出口料减少2%--德国工商联会主席

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透柏林10月29日 - 德国工商联会(DIHK)主席Eric Schweitzer在周四发表的采访中表示，今年德国对中国出口继去年增长11%后料下降2%，因中国经济放缓造成不利影响。
在欧盟28国中，德国对中国的贸易额最高，主要归功于中国对德国的汽车需求及德国强大的工程行业。
“目前看来中国预计今年经济成长7%的目标是过于雄心勃勃了，德国出口业者尤其感受到中国投资活动的降温，”Eric Schweitzer对德国地方报纸Passauer Neue Presse称。
他称，除此之外，中国经济放缓也在影响印尼、越南和日本等其他亚洲市场。
德国总理梅克尔周四和周五访问中国，在大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 柴油车排放丑闻仍受关注之际，她料将利用这两天的访问努力增进与中国的商业关系。
Schweitzer称，他认为德国产品在亚洲的信誉未因大众汽车危机而受到影响。
“即使在中国，‘德国制造’的金字招牌似乎没有受到严重损害，”他说。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)