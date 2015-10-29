中德贸易：今年德国对中国出口料减少2%--德国工商联会主席

路透柏林10月29日 - 德国工商联会(DIHK)主席Eric Schweitzer在周四发表的采访中表示，今年德国对中国出口继去年增长11%后料下降2%，因中国经济放缓造成不利影响。

在欧盟28国中，德国对中国的贸易额最高，主要归功于中国对德国的汽车需求及德国强大的工程行业。

“目前看来中国预计今年经济成长7%的目标是过于雄心勃勃了，德国出口业者尤其感受到中国投资活动的降温，”Eric Schweitzer对德国地方报纸Passauer Neue Presse称。

他称，除此之外，中国经济放缓也在影响印尼、越南和日本等其他亚洲市场。

德国总理梅克尔周四和周五访问中国，在大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 柴油车排放丑闻仍受关注之际，她料将利用这两天的访问努力增进与中国的商业关系。

Schweitzer称，他认为德国产品在亚洲的信誉未因大众汽车危机而受到影响。

“即使在中国，‘德国制造’的金字招牌似乎没有受到严重损害，”他说。(完)