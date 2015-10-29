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货币新闻 | 2015年 10月 29日 星期四 09:36 BJT

国际油市：原油期货守住涨幅，此前美联储按兵不动及原油库存增加

布兰特原油跌0.15美元至每桶48.9美元，上日升近5%。

能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国原油库存上周增加，汽油和馏分油库存降幅超过预期。

API周二发布数据显示，截至10月23日该周，美国原油库存增加410万桶，至4.771亿桶，馏分油库存减少260万桶。

库欣库存下降78.5万桶，让报告显现利多迹象。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。投资者对美联储将保持利率不动有所预期，但直接指明12月评估升息还是出乎他们的意料。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李爽 审校 戴素萍/孙茉莉)

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