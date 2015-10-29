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货币新闻 | 2015年 10月 29日 星期四 09:42 BJT

芝加哥期市：大豆期货自近三周低位小涨，玉米跌至一周低点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 507.00 1.00 +0.20% -0.39% 503.76 58

CBOT玉米 375.75 -0.25 -0.07% -2.28% 383.47 40

CBOT大豆 884.50 1.75 +0.20% -0.06% 886.88 40

CBOT稻米 $11.64 -$0.05 -0.43% -0.17% $12.68 16

美国原油 $45.95 $0.01 +0.02% +6.37% $45.96 52

汇率

欧元/美元 $1.091 -$0.011 -0.98% -1.80%

美元/澳元 0.710 -0.011 -1.55% -1.44%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/于春红; 审校 杜明霞/李婷仪)

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