美国个股：高盛宣布修正公司章程，为股东提名董事提供更大便利

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透10月28日 - 高盛集团 周三称，董事会已修正章程，为小规模股东提名董事会候选人提供更大便利。
修正周五生效。该公司发布声明称，可允许共计持有公司至少3%股权的至多15名股东在董事会中提名两名或20%的董事，具体以较高者为准。
摩根大通周一称，其董事会将修改公司章程使小规模的投资者群体能更便捷地参与提名董事会成员。
而花旗 和美国银行 现已对各自的公司章程进行了类似的调整。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。