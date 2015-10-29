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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 09:44 BJT

台湾股市：早盘小涨，苹果概念股及中光电股价挺升

电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 跌0.1%。

苹果零组件供应商大立光电 及宸鸿 股价均涨逾1%。

为苹果iPad供应面板的中光电 股价上扬1%。因全球iPad销售下滑，中光电将关闭位于中国南京的一座工厂。完)

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