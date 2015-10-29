台湾债市：五年指标债殖利率盘初上扬，因美联储12月可能升息利空

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北10月29日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周四盘初上扬，因美联储仍旧保留12月升息的可能性，美债殖利率弹升。但五年券殖利率盘中弹幅有限，接手买气偏强。
交易员表示，五年券今日盘中殖利率扬升至0.78%即见买盘进场，买气热络。虽然美国12月仍有升息的可能，但台湾总体环境和中国连动也甚深，台湾货币政策未来不见得就紧跟着美国，尤其中国连连降息、降准的动作，也对台湾央行货币政策是否续盯美国造成压力。
〞五年券高点有限，筹码少，又不会增额发行，对利空的反应很低。〞一位大型证券商交易员说。
他们也认为，至于十年券方面，目前交投仍淡，主要还是104/12期公债将进行两次的增额发行，且目前殖利率水位也低，市场对于二次增额发行之后，殖利率可能上行仍存疑虑。
交易员也表示，对于明日台湾将公布第三季经济成长率，市场仍不排除劣于预期的可能，若是进一步牵引台湾央行12月降息的预期，可能令台债殖利率再向下行。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。投资者对美联储将保持利率不动有所预期，但直接指明12月评估升息还是出乎他们的意料。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.76-0.78%；10年公债104/12R期则在1.16-1.19%。
美国公债价格周三下滑，中短期公债收益率触及一个月最高，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明保留了12月升息的可能性，令原本预计不会暗示今年升息的交易商意外。
本地时间10:16时，104/13期殖利率升0.89个基点至0.7759%，成交60.5亿台币；10年券104/12R期 则是升1.50点报1.1870%。
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--《综述》美联储保持利率不变，将12月升息提上日程 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
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