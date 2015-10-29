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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 09:53 BJT

金属期市：伦铜下滑，因美国12月升息前景促使美元上涨

日本经济产业省周四公布的数据显示，9月工业生产较前月增长1.0%，显示经济正走出低迷，因中国经济增长放缓带来的痛苦开始减轻。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。

加拿大矿商Sherritt International 计划大幅削减旗下两座镍矿的成本并减产，藉以推动持续持于低点的镍价。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 龚芳/张若琪)

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