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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 10:18 BJT

澳新汇市：FED政策声明打压澳元，新西兰央行会议后新西兰元缩减跌幅

新西兰央行一如预期维持利率在2.75%不变，但称对新西兰元汇价上升表示忧心。

交易员指出，央行没有口头压低新西兰元，也没有强烈暗示即将降息，这两者是新西兰元空头倚赖的因素。

不过，许多分析师仍然推测新西兰央行将在12月10日会议中做出今年第四度降息，去年升息的100个基点将全数回吐完毕。

澳新货币隔夜下滑，此前美联储会议结束后，市场继续预期其年底前将升息。

澳元兑美元 在三周低点0.7098美元附近挣扎，周三下跌1%，本周迄今跌幅超过2美分，这个结果想必是澳洲央行所乐见。

澳洲央行将在11月3日举行政策会议，预计央行将降息或者维持政策不变的可能性势均力敌。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/李婷仪 审校 孙茉莉/陈宗琦)

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